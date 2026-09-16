Im Juni hatte RWE sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld im Umfang von brutto vier Milliarden Euro besorgt und damit den Anteil an Amprion von rund 25 auf 55 Prozent erhöht. Dass der Konzern bereit wäre, zum gleichen Preis weiter aufzustocken, hatte RWE im August durchblicken lassen./men/nas

(AWP)