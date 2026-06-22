RWE-Chef Markus Krebber verspricht sich von der Aufstockung bei Amprion und der Bereitstellung zusätzlicher Mittel zum Ausbau des Übertragungsnetzes in Deutschland attraktive Wachstumsmöglichkeiten für den Konzern. «Mit Umsetzung der angekündigten Kapitalmassnahme sind auch die zusätzlichen Investitionen bis 2031 abgesichert», sagte er. Die Deals sollen das Ergebnis pro Aktie ab dem ersten Tag steigern. «Für 2031 wollen wir unser Ziel von 4,40 Euro auf 4,55 Euro je Aktie erhöhen», sagte er.