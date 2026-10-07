Standortkosten verhindern Einigung

Für die gescheiterten Verhandlungen machen beide Seiten vor allem die Kosten am Standort verantwortlich. Die MFAG erklärte, sie sei mit ihrem Angebot wirtschaftlich «bis an ihre Grenze» gegangen. Für eine Airline seien aber auch staatlich bestimmte Kosten und Luftsicherheitskosten entscheidend, auf die ein Flughafenbetreiber keinen oder nur begrenzten Einfluss habe. Insgesamt seien die Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug gewesen, um Ryanair für 2027 zu gewinnen.