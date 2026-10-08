Weniger Angebot für Berliner Passagiere

Die deutsche Hauptstadt wird zwar weiterhin von Ryanair angeflogen, verliert aber den Angaben zufolge rund die Hälfte des bisherigen Angebots. Zwölf Strecken unter anderem nach Gran Canaria, Palermo und Thessaloniki würden ganz eingestellt, andere ausgedünnt. «Berlin ist mit Abstand der grösste Verlierer», sagt Airline-Chef Eddie Wilson. Die Passagiere dort hätten deutlich weniger Auswahl und müssten höhere Flugpreise zahlen.