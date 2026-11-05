Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im dritten Quartal stärker zugelegt als in den Monaten davor. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um etwas mehr als neun Prozent auf knapp 457 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach mit. Beim Blick auf das Ergebnis im laufenden Jahr wurde Konzernchef Alexander Geis einen Tick optimistischer. An der Börse kam das gut an.