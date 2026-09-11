Kosten als oberste Priorität

Geeigneter Wohnraum sei für Tourismusdestinationen von Bedeutung, schrieb das BWO. Er trage dazu bei, Arbeitskräfte zu gewinnen und längerfristig zu halten. Für die Saisonniers hat eine erschwingliche Wohnung oberste Priorität. Ist die Wohnung im Verhältnis zum Lohn zu teuer, kann in der Saison nur eingeschränkt Geld zurückgelegt werden.