Zudem setzt Salt weiterhin auf den Ausbau der Mehrmarkenstrategie. So habe man das Angebot der Post im Oktober vom Mobilfunk auf Breitband-Internet und TV ausgeweitet. Das Mobilfunk- und Festnetzangebot der Post sei in den knapp 650 Postfilialen erhältlich. Damit stärke Salt die Vertriebspräsenz und erschliesse zusätzliche Kundensegmente für die Angebote auf Glasfasern, die Salt alleine nicht erreicht hätte, sagte Nunziata.