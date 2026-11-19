Der Schweizer Internet-Provider und Telecom-Anbieter Salt meldet kurz vor Mitternacht, eine Störung beim Festnetzinternet sei nun aufgehoben. Mehrere Schweizer Internet-Provider und Telecom-Anbieter hatten am Mittwochabend von ihren Kunden Störungsmeldungen erhalten - allein das Unternehmen Salt rund 8000 um zirka 20.30 Uhr.