Salt entschuldigte sich bei den Kundinnen und Kunden und teilte mit, die Abklärungen zur Ursache der Störung liefen derzeit noch. Zuvor hatte das Unternehmen erklärt es sehe keinen Zusammenhang der Störung mit dem Online-Spiel Grand Theft Auto 6 (GTA 6).
Salt-Mediensprecherin Viola Lebel schrieb der Nachrichtenagentur Keystone-SDA um rund 22.30 Uhr, es sei bei einem Teil der Kundschaft zu Störungen beim Internetzugang und bei den davon abhängigen Diensten gekommen.
Die Webseite «allestörungen.ch» hatte auch Störungen bei Swisscom, Sunrise, Netflix, Youtube und Playstation Network gemeldet, wobei das Ausmass bei diesen Firmen deutlich tiefer war.
Sunrise-Mediensprecher Rolf Ziebold sagte auf Anfrage, bei Sunrise gebe es keine Störung. «Die Meldungen unserer Kundinnen und Kunden beziehen sich auf Verbindungen zu Salt, die aufgrund der Störung bei Salt leider nicht möglich sind.»
GTA 6 ist ein Videospiel, das am 19. November für die Konsolen Playstation 5 (PS5) und Xbox Series X/S (XSX) auf den Markt kommt. Es ist der Nachfolger für GTA 5 - eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten, hinter Tetris und Minecraft.
Laut Publisher Take-Two Interactive und Entwickler Rockstar hat sich das Videospiel seit seiner Erscheinung 2013 fast 235 Millionen Mal verkauft.
Das Online-Portal watson.ch hatte zuerst über die Störungshäufung bei Schweizer Internetprovidern berichtet.
(AWP)