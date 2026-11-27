Insgesamt steigerte Salt den Umsatz von Januar bis September um 5,0 Prozent auf 908,2 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Während der Umsatz aus dem Telekomgeschäft um 4,6 Prozent wuchs, stiegen die Verkäufe von Geräten wie etwa Handys oder Tablets gar um 8,3 Prozent. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Bezahlung der Leasingkosten (EBITDAaL) kletterte um 6,1 Prozent auf 406,1 Millionen Franken.
Damit sei Salt weiterhin stärker gewachsen als der Schweizer Telekommarkt, hiess es. Im Mobilfunk profitierte Salt von einem erfolgreichen Sommergeschäft. Dabei habe das vor Beginn der Hauptreisezeit gestartete erweiterte Angebot für die Nutzung des Handys im Ausland (im Fachjargon Roaming genannt) sich positiv niedergeschlagen.
Auch die Nachfrage nach dem Breitband- und TV-Angebot sei weiterhin erfreulich gewesen, hiess es. Dabei profitierte das Telekomunternehmen vom Ausbau des Glasfasernetzes. Zudem setzt Salt weiterhin auf den Ausbau der Mehrmarkenstrategie. So habe man das Angebot der Post im Oktober vom Mobilfunk auf Breitband-Internet und TV ausgeweitet.
Das Mobilfunk- und Festnetzangebot der Post sei in den gut 640 Postfilialen erhältlich. Damit stärke Salt die Vertriebspräsenz und erschliesse zusätzliche Kundensegmente für die Angebote auf Glasfasern.
jb/cg
(AWP)