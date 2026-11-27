Insgesamt steigerte Salt den Umsatz von Januar bis September um 5,0 Prozent auf 908,2 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Während der Umsatz aus dem Telekomgeschäft um 4,6 Prozent wuchs, stiegen die Verkäufe von Geräten wie etwa Handys oder Tablets gar um 8,3 Prozent. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Bezahlung der Leasingkosten (EBITDAaL) kletterte um 6,1 Prozent auf 406,1 Millionen Franken.