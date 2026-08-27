Bei den bestehenden Antennen gebe es die Möglichkeit, dass Salt-Kunden Zugriff auf eine Sunrise-Antenne erhalten würden und umgekehrt. An Standorten, wo noch keiner der beiden Mobilfunker anwesend sei, werde entweder Sunrise oder Salt eine Antenne aufstellen und dann den Kunden des anderen auch Zugriff gewähren, erklärte Nunziata. Damit wolle man schneller Lücken in der Abdeckung schliessen und die Infrastruktur effizienter nutzen.