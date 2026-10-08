Im laufenden Jahr hat das Papier allerdings seinen Wert weiter mehr als verdoppelt und damit auch als Schwergewicht die KI-befeuerte Rally am südkoreanischen Aktienmarkt massgeblich gestützt. Samsung ist der grösste Speicherchiphersteller der Welt.
Konkurrent SK Hynix stammt ebenfalls aus Südkorea und hat an der Börse 2026 noch deutlicher zugelegt. Zusammen stehen die beiden Unternehmen mit gut der Hälfte der Marktkapitalisierung des Leitindex Kospi für einen Grossteil der südkoreanischen Börse.
Der Boom bei Speicherchipherstellern kommt vorwiegend durch den Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Der rasante Ausbau von KI-Rechenzentren verschlingt massive Mengen an IT-Hardware inklusive Speicherchips. Vor allem besonders schnelle HBM-Chips (High Bandwidth Memory) sind gefragt. Die Preise von Speicherchips sind auch insgesamt rasant gestiegen.
Die detaillierten Zahlen zum Quartal legt Samsung am 29. Oktober vor./men/zb/mis
(AWP)