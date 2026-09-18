Sandoz hatte zuletzt auch in Brasilien eine Zulassung für Semaglutid erhalten. In den USA hat die Arzneimittelbehörde zudem Anträge des Herstellers für ein Generikum des Wirkstoffs Tirzepatid zur Prüfung angenommen. Auf die Finanzprognose für 2026 hat die kanadische Zulassung laut Sandoz keinen Einfluss.