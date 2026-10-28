Gleichzeitig hebt Sandoz das Ziel für die Kern-EBITDA-Marge auf 23,0 bis 23,5 Prozent an. Bisher hatte der Konzern einen Anstieg um rund einen Prozentpunkt gegenüber den 21,7 Prozent von 2025 in Aussicht gestellt. Der Grund: Der Umsatzmix wird profitabler, und auch im operativen Geschäft läuft es besser. Die höhere Marge soll den Effekt des etwas bescheideneren Umsatzausblicks mehr als ausgleichen.