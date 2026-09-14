Einschliesslich der neuen Anleihe erwartet Sandoz, den durchschnittlichen jährlichen Zinssatz auf den Bruttoschulden unter 4 Prozent zu halten, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Das Laufzeitenprofil der Schulden reiche damit bis 2038, während die durchschnittliche Laufzeit der Schulden bei rund sechs Jahren liege.