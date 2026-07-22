Analysten: Pläne unrentabel

Analysten des US-Researchhauses Bernstein bezweifelten allerdings, dass sich Trumps Pläne in der vorgesehenen Frist umsetzen lassen. Zwar gebe es in den USA freie Produktionskapazitäten, diese reichten jedoch bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken, hiess es in einem Kommentar. Rund 90 Prozent aller verschriebenen Medikamente in den USA seien Generika, während weniger als 5 Prozent der grossen Wirkstofffabriken weltweit in den Vereinigten Staaten stünden.