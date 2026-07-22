Bernstein weist ebenfalls auf die praktischen Hürden hin. Zwar gebe es freie Produktionskapazitäten in den USA und indische Hersteller verfügten bereits über US-Werke. Diese Kapazitäten reichten jedoch bei weitem nicht aus, um den Bedarf bis 2028 zu decken. Die Folge wären entweder Versorgungsengpässe oder deutlich höhere Kosten für das US-Gesundheitssystem. Deshalb rechnen auch die Bernstein-Analysten damit, dass die Regierung am Ende eher Vereinbarungen mit der Branche anstreben könnte, als die Zölle tatsächlich in voller Höhe umzusetzen.