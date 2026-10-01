Der bereits angekündigte Vergleich von Sandoz mit US-Bundesstaaten wegen mutmasslicher Preisabsprachen bei Generika ist einen Schritt weiter. Die beteiligten US-Staaten haben bei einem Bundesgericht in Connecticut die vorläufige Genehmigung der Einigung beantragt. Das geht aus einem am Donnerstag beim Gericht eingereichten Antrag hervor.