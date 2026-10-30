Im dritten Quartal legte der wechselkursbereinigte Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,3 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro zu; inklusive Wechselkurseffekten ergibt sich ein Plus von gut 16 Prozent. Dank Kostendisziplin, wie die seit April amtierende Chefin Belen Garijo herausstellte, stieg der bereinigte Gewinn noch stärker. Er verbesserte sich wechselkursbereinigt um über 17 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro. Die Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten./lew/mis