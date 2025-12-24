Sanofi-Aktien gingen mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel. Dynavax-Titel sprangen zuletzt um fast 40 Prozent auf 15,43 Dollar hoch./he
Der Pharmakonzern Sanofi will den US-Impfstoffhersteller Dynavax für gut zwei Milliarden Dollar kaufen. Das Gebot liege bei 15,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilten die Franzosen am Mittwoch mit. Die Übernahme sei einstimmig vom Verwaltungsrat der Amerikaner genehmigt worden. Der Kauf soll aus vorhandenen Barreserven bezahlt werden.
Sanofi-Aktien gingen mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel. Dynavax-Titel sprangen zuletzt um fast 40 Prozent auf 15,43 Dollar hoch./he
(AWP)
