Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot von Sanofi für deutliche Kursgewinne bei Insmed gesorgt. Nachdem Bloomberg am 19. November über entsprechende Überlegungen des französischen Pharmakonzerns berichtet hatte, legten die Aktien des US-Unternehmens um bis zu ein Viertel zu. Seit Ende Oktober kletterte der Kurs um rund 60 Prozent auf 149,09 Dollar. Nach Verkündung des Deals zog der Insmed-Kurs im vorbörslichen Handel am Dienstag weiter deutlich an. Die im EuroStoxx 50 notierten Sanofi-Papiere verteuerten sich zuletzt um mehr als 5 Prozent.