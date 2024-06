Das Partnerunternehmen Sperogenix Therapeutics habe in China ein Frühzugangsprogramm (Early Access Program) gegen Bezahlung für Agamree gestartet, teilte Santhera am Montag mit. Dieses sei im April genehmigt worden - unter anderem basierend auf bestehenden Genehmigungen in den USA, in der EU und in UK sowie dem Nachweis, dass das Produkt einen klaren medizinischen Bedarf anspricht.