Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 strebt Santhera weiterhin einen Gesamtumsatz zwischen 80 und 90 Millionen Franken an. Der Cashbestand dürfte dabei bis Ende Jahr mehr oder weniger stabil bleiben. Im ersten Semester 2027 dürften die Barmittel hingegen wegen Lagereffekten und einer Preissenkung in Deutschland wieder etwas sinken, ehe sie im zweiten Halbjahr wieder aufgebaut werden sollen.