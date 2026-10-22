Das Papier gewann zwischenzeitlich mehr als 4 Prozent, reduzierte aber zuletzt seinen Anstieg auf nur noch 1,9 Prozent. Mit dem positiven Tenor könnte auch die Hauptnotierung in Frankfurt ihre rasante Erholung der letzten Monate fortsetzen. Zunehmend hat die Aktie seit Ende Juli wieder Boden gutgemacht, nachdem sie seit geraumer Zeit zuvor deutlich abgerutscht war. Die Sorgen von Anlegern um die aufkommende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz hatten herkömmliche Softwareanbieter schwer unter Zugzwang gesetzt. Seit dem Tief im Juli bei unter 130 Euro hat die SAP-Aktie mittlerweile wieder mehr als die Hälfte gewonnen.