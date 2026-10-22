Ein Grund ist auch, dass es bei SAP mit dem vor Jahren von Klein intensivierten Schwenk zu Cloud-Software rund läuft. Die aus bestehenden Abos für Cloud-Software über die kommenden zwölf Monate zu erwartenden Erlöse legten im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. Währungsbereinigt war das ein Plus von 26 Prozent und damit spürbar mehr als von Analysten gedacht. Experten am Kapitalmarkt schauen vor allem auf diese zukunftsweisende Kennziffer, weil sie die künftige Erlösentwicklung zu grossen Teilen vorzeichnet.