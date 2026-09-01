Knapp zwei Monate vor einer richtungsweisenden Parlamentswahl in Israel hat die Ehefrau von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit einem Interview für Wirbel gesorgt. Sara Netanjahu deutete in einem Gespräch mit dem Sender C14 an, der linksliberale Oppositionspolitiker Jair Golan, der als Held des 7. Oktober 2023 gilt, weil er damals viele junge Menschen aus dem Kampfgebiet gerettet hatte, vorzeitige Informationen zu dem Hamas-Massaker gehabt haben könnte. Ihr Mann habe dagegen an dem frühen Morgen noch nicht von den Vorfällen gewusst, sagte sie. Der Sender gilt als Sprachrohr Netanjahus und der extremen Rechten in Israel.