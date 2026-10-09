Flüge nach Riad gestrichen

Die Angriffe führen mittlerweile zu Flugstreichungen. Die Airlines der Lufthansa Group hatten bereits am Donnerstag mitgeteilt, ihre Flüge nach Riad bis einschliesslich 16. Oktober aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Region einzustellen. Auch die grösste pakistanische Fluggesellschaft setzte ihre Verbindungen vorübergehend aus, wie ein Sprecher der Pakistan International Airlines (PIA) mitteilte.