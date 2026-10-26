Zudem seien vier Abschussrampen für ballistische Raketen und ein Raketenlager der Huthi zerstört worden, teilte die Koalition am Montag mit. Die Operation habe auch deren Nachschublinien zwischen den von der Miliz kontrollierten Gebieten unterbrechen sollen.
Die Huthi-Miliz erklärte, den Flughafen von Riad mit einer ballistischen Rakete präzise getroffen zu haben. Zudem hätten Drohnen Pumpstationen der Ost-West-Pipeline angegriffen.
Am Sonntagabend war der Flughafen laut Huthi mit Dutzenden ballistischen Raketen angegriffen worden. Weitere Angriffe galten einem Luftwaffenstützpunkt in Khamis Mushait und einem Marinestützpunkt in Dschisan.
Die Kämpfe zwischen den Huthi und den von Riad unterstützten jemenitischen Regierungstruppen waren im Juli nach vier Jahren relativer Ruhe wieder aufgeflammt.
(AWP)