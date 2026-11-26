Bei einem Angriff auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien ist nach Angaben des Energieministeriums ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Menschen seien bei der Attacke in Dschasan im Südwesten des Landes durch das «feindliche Flugobjekt» verletzt worden, teilte das Ministerium auf der Plattform X mit. Angaben zu Schäden oder zum Angreifer machte das Ministerium zunächst nicht. Bei dem Getöteten handelt es sich Berichten zufolge um einen Arbeiter aus Nepal.