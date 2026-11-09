Es habe weder Verletzte noch Auswirkungen auf den Betrieb der Pipeline gegeben. Einsatzkräfte und technische Spezialteams hätten unmittelbar nach dem Angriff mit den notwendigen Massnahmen begonnen, um den Ort des Vorfalls abzusichern, hiess es weiter.
Von wem der Angriff ausging, führte Saudi-Arabien zunächst nicht weiter aus. Das saudische Aussenministerium hatte einen vorigen Angriff auf die Pipeline proiranischen Milizen aus dem Irak zugeschrieben. Auch die Huthi greifen im Zuge einer jüngsten Eskalation im Bürgerkrieg im Jemen immer wieder in Saudi-Arabien an.
Die Ost-West-Pipeline, durch die unter Umgehung der faktisch blockierten Strasse von Hormus grosse Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert werden können, wurde nach Angriffen Mitte September eine Zeit lang stillgelegt. Sie ist aktuell aber wieder in Betrieb./arj/DP/jha
(AWP)