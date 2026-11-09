Die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien ist nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das inzwischen gelöscht worden sei, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf einen Vertreter des Ministeriums. Der Angriff sei in der Medina-Region im Westen des Königreichs erfolgt.