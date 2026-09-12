Zange schliesst sich um Saudi-Arabien

Im Osten Saudi-Arabiens ist die Passage aus dem Persischen Golf über die Strasse von Hormus weitestgehend blockiert, im Westen schliesst sich Bab al-Mandab - damit werden die möglichen Exportrouten massiv eingeschränkt. Offen bleibt weiterhin die Passage durch das Nadelöhr des Suez-Kanals. Der Transport zu den Kunden in Asien dauert von der saudischen Westküste über den Kanal und das Mittelmeer sowie um Afrika herum jedoch mehrere Wochen länger und ist entsprechend teurer. Und auch diese Exportroute setzt zum Teil eine funktionierende Ost-West-Pipeline voraus, denn die grössten saudischen Ölfelder liegen im Osten näher am Persischen Golf.