Die Strasse von Hormus muss nach Einschätzung Saudi-Arabiens gebührenfrei bleiben. «Die Strasse von Hormus muss zurück zum Status vor dem 28. Februar 2026 ohne die Erhebung jeglicher Gebühren und ohne Beschränkungen», sagte der saudische Aussenminister Faisal bin Farhan bei der UN-Generaldebatte. Er bezog sich dabei auf die Zeit vor dem Iran-Krieg, der Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begann. Die Freiheit der Schifffahrt müsse in der Strasse von Hormus wie auch dem Bab al-Mandab, dem Roten Meer und dem Golf von Aden sichergestellt werden.