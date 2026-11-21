Saudi-Arabien hat im Raum der Hauptstadt Riad erneut Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt. Die Luftabwehr habe drei von der Miliz auf Riad abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und zerstört, teilte das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi auf der Plattform X mit. Bereits in den vergangenen Tagen waren nach Angaben des Bündnisses Huthi-Angriffe im Raum Riad mit Drohnen und Marschflugkörpern abgewehrt worden.