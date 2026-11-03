Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg in London im Laufe des Quartals um mehr als 40 Prozent auf einen Durchschnittswert von über 90 US-Dollar pro Barrel, da die zunehmenden Angriffe des Iran auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus Sorgen um die Versorgungssicherheit aufkommen liessen. Bis Mitte September kletterte der globale Referenzpreis auf über 100 US-Dollar pro Barrel und stieg im vergangenen Monat weiter - befeuert durch die Befürchtung, dass es im Konflikt zwischen den USA und dem Iran erneut zu Kampfhandlungen kommen könnte.