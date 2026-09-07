Eine Investmentgruppe aus Saudi-Arabien hat mit den in Afghanistan regierenden Taliban einen Millionendeal zur Suche nach Erdöl und Erdgas geschlossen. In der Hauptstadt Kabul unterzeichneten Vertreter der privaten Investmentgesellschaft Delta International Energy und der Taliban-Regierung ein Abkommen für 25 Jahre, wie der Staatssender RTA in einer Übertragung zeigte. Die Gruppe mit Sitz in Dschidda will Regierungsangaben nach rund 200 Millionen US-Dollar (rund 172 Mio. Euro) investieren.