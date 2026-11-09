Mitte November leitet das Unternehmen zudem die Neuausschreibung für SAP-Dienstleistungen ein. Diese Systeme sind Teil der zentralen IT-Infrastruktur. Die bisherigen Vereinbarungen laufen aus. Die künftigen Rahmenverträge weisen eine Laufzeit von fünf Jahren auf, verbunden mit einer Option auf eine Verlängerung um bis zu drei weitere Jahre.