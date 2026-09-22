Ab dem Jahr 2033 sollen schrittweise weitere Teilprojekte rund um den Bahnhof umgesetzt werden. Gemeinsam entwickeln die Stadt Lenzburg, der Kanton Aargau, die SBB und weitere Bauherrschaften das Bahnhofumfeld weiter. Dazu gehören unter anderem der Neubau des Bahnhofgebäudes sowie die Neugestaltung von Bahnhofplatz und Bushof.