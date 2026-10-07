Die SBB begründeten den Schritt mit dem stark veränderten Kundenverhalten. Der Anteil der Billette, die am Schalter verkauft werden, sei auf drei Prozent gesunken. Im Jahr 2019 habe dieser Wert noch bei knapp zehn Prozent gelegen. Heute würden 97 Prozent aller Tickets über Selbstbedienungskanäle bezogen, davon 85 Prozent digital über die App oder die Webseite. Persönlich bediente Standorte mit sehr geringer Nutzung könnten wirtschaftlich nicht weitergeführt werden.