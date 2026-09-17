Mit der gemeinsamen Beteiligung schafften die SBB und Helsana eine «langfristig stabile Grundlage für die HMS» und gewährleisteten somit die schweizweite Verfügbarkeit und Qualität der medizinischen Dienstleistungen, die für einen sicheren und zuverlässigen Bahnbetrieb essentiell sind. Die Unabhängigkeit der Dienstleistungen bleibe für alle HMS-Kundinnen und -Kunden gewahrt.