Das hohe Passagieraufkommen, ein positives Immobilienergebnis und der gesteigerte Ertrag im Güterverkehr sind die Gründe für die deutliche Verbesserung des Halbjahresergebnisses. So weisen die SBB im ersten Halbjahr einen Gewinn von 126 Millionen Franken aus. Im Jahr zuvor waren es noch 48 Millionen Franken gewesen.