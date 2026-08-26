Von Januar bis Juni haben die SBB täglich durchschnittlich 1,45 Millionen Passagiere befördert. Das waren 4 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auch im Güterverkehr könnten die SBB im Zuge der Wiedereingliederung von SBB Cargo in den Konzern und der Neuausrichtung erstmals wieder leicht um 1 Prozent zulegen, wobei der Inlandmarkt weiterhin rückläufig sei.