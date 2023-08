Die SBB-Verantwortlichen haben nach einer Entgleisung eines Güterzugs im Gotthardbasistunnel am Donnerstag ein Problem am Zug als Ursache des Unfalls vermutet. Die Gleisanlagen und die Weichen im Tunnel seien in Ordnung gewesen, sagte Rudolf Büchi, stellvertretender Leiter Infrastruktur bei den SBB, bei einer Medienkonferenz in Bellinzona TI am Freitag.

11.08.2023 14:36