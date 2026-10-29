In der Botschaft 2027 war eine Milliarde Franken für die Digitalisierung der Bahninfrastruktur vorgesehen. Das ermögliche einen «ersten wichtigen Schritt», schrieben die SBB, reiche aber bei weitem nicht aus. Ihrer Einschätzung zufolge könnten mit diesen finanziellen Mitteln nicht alle Massnahmen umgesetzt werden, die das BAV in Auftrag gegeben hatte.