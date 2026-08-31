Die WAK-S beantragt eine Unterlegung der Auslandsbeteiligungen zu 50 Prozent mit hartem Kernkapital, wie kurz zuvor nach der Beratung der Kommission bekannt wurde. Für die anderen 50 Prozent sollen die Banken auf AT1-Anleihen («Additional Tier 1») zurückgreifen dürfen. Diese sollen allerdings umgestaltet werden, sodass sie früher greifen als beim Zusammenbruch der Credit Suisse im März 2023.