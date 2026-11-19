Nach Angaben der Aussenbeauftragten wird die EU nun als Reaktion auf die Angriffe den russischen Vertreter in Brüssel einbestellen. «Diplomatische Vertretungen stehen unter dem Schutz des Völkerrechts», erklärte die frühere estnische Regierungschefin. Man werde zudem die Unterstützung für die Ukraine weiter verstärken und den Druck auf Russland erhöhen, damit es seinen Krieg beende.