Der Auto- und Industriezulieferer hat vor geraumer Zeit ein Sparprogramm inklusive Stellenabbau aufgelegt, bei dem er schneller vorankommt als geplant. So hatte Schaeffler am Vortag mitgeteilt, von brutto 4.700 abzubauenden Stellen seien bis Ende September bereits 3.715 erreicht worden. Damit werde das Ziel schon Ende 2028 und damit ein Jahr früher erreicht als gedacht. Entsprechend dürfte die geplante Kostensenkung von 290 Millionen Euro im Jahr 2029 um mehr als 20 Prozent übertroffen werden. Zugleich fielen die Einmalaufwendungen geringer aus. Daher löste Schaeffler nicht benötigte Rückstellungen für den Umbau von rund 84 Millionen Euro im dritten Quartal auf./nas/mne/stk