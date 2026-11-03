Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verschärft mit einem weiteren Kostensenkungsprogramm und Tausenden Stellenstreichungen seinen Sparkurs erheblich. Das Unternehmen will in Europa weitere 3.460 Stellen abbauen, davon 2.660 in Deutschland, wie es in Herzogenaurach mitteilte. Zudem ist die Schliessung von vier deutschen Standorten geplant. Der MDax -Konzern begründete die weiteren Einschnitte mit der Automobilkrise in Europa, die weitere Gegenmassnahmen und strukturelle Anpassungen erfordere.