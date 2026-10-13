Der Umsatz der Schaeffler -Gruppe hat im dritten Quartal stagniert. Er betrug wie im Vorjahreszeitraum 5,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Den Mittelzufluss konnte das Unternehmen hingegen verbessern. Die Prognose für das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele für 2028 wurden bestätigt. Die Aktie verlor daraufhin git 3 Prozent.