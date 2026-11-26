Indien sei und bleibe ein wichtiger Markt und spiele eine wichtige Rolle in der Wachstumsstrategie des Konzerns, hiess es von Schaeffler weiter. Der Auto- und Industriezulieferer bekräftigte die feste Absicht, weiterhin Mehrheitsaktionär an Schaeffler India bleiben zu wollen. Künftig möchte Schaeffler mindestens zwei Drittel halten, nach der Platzierung ist der Anteil auf 67,63 Prozent gesunken. Bereits Ende Oktober hatte Schaeffler angekündigt, die indische Tochter zu überprüfen und eventuell teilweise zu Geld zu machen./niw/stk