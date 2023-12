Die Aktionäre des Elektronikkomponenten-Herstellers Schaffner haben an der ausserordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag alle Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Damit kann die Schaffner-Aktie von der Schweizer Börse SIX dekotiert werden. Der entsprechende Antrag wurde mit über 99 Prozent Ja-Stimmen angenommen, wie Schaffner am Abend in einem GV-Protokoll mitteilte.

07.12.2023 18:37